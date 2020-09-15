الحشد الشعبي يساهم في اعادة نحو 4 الاف اسرة نازحة في ديالى

2020/09/15 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي سابق في ناحية العظيم بديالى، الاثنين، ان الحشد الشعبي ساهم في اعادة نحو 4 الاف اسرة نازحة داخل الناحية.

وقال مدير مجلس ناحية العظيم السابق (60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي قدم انهر من الدماء ع بقية التشكيلات الامنية لتحرير العظيم من داعش الارهابي وكان موقفهم وطني في اسناد العشائر واعادة نحو 4 الاف اسرة نازحة الى منازلها بعدما عانت من نزوح قسري مؤلم دام اشهر طويلة”.

واضاف ان “ الحشد الشعبي لايزال يمارس مهمته الوطنية في دعم امن واستقرار العظيم من خلال مسك جزء كبير من حاوي العظيم مبينا ان الحشد الشعبي والعشائري والجيش والشرطة وبقية التشكيلات الامنية الاخرى”.

واشار الى ان “عشائر العظيم تشيد بمواقف الحشد الوطنية وتضحياته في دعم امن واستقرار الناحية التي مرت بظروف عصيبة جدا بعد 2014 لافتا الى الحشد لايزال حتى اللحظة يضحي بدمائه من اجل دعم استقرار العظيم في مواجهة داعش الارهابي”.

وكانت ناحية العظيم ثاني مدن ديالى التي سيطر عليها داعش بعد حزيران 2014 قبل ان تنجح القوات الامنية والحشد الشعبي في تحريرها بعد اشهر.



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