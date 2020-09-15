العتبة الحسينية تتخذ عدة إجراءات لاستيعاب زائري الاربعين

2020/09/15 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء_اين]اعلنت العتبة الحسينية المقدسة توفير ٥ الاف متر مربع في صحن العقيلة زينب (ع) لاستيعاب الزائرين خلال زيارة الاربعين.

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