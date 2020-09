ترمب يحذر إيران من أي هجوم على أهداف أميركية ويتوعدها برد مضاعف

2020/09/15 | 23:18 - المصدر: قناة التغيير

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من شن أي هجوم على أهداف أميركية الولايات، متوعداً بأن رد الولايات المتّحدة عليها سيكون أقوى ألف مرة.

وقال ترمب في تغريدة له على تويتر إن أي هجوم من جانب إيران أيا يكن شكله، ضد الولايات المتحدة سيجابه برد على إيران سيكون أقوى بألف مرة.

وتأتي تحذيرات الرئيس الأميركي إثر تقارير لمواقع أميركية إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الحكومة الإيرانية تخطّط لاغتيال سفيرة الولايات المتّحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب ردا على اغتيال قاسم سليماني في معلومات نفتها طهران واكدت أنه لا أساس لها.

…caused over so many years.



Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020

