التطبيع_مع_اسرائيل: كيف يتفاعل المغردون العرب؟ وفلسطينيون يحملون نعشا رمزيا لجامعة الدول العربية

2020/09/15 | 23:19 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول فقرة هاشتاغ ردات فعل المغردين العرب على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اتفاقات #البحرين_إسرائيل و #الامارات مع إسرائيل.



بينما يؤيد البعض تطبيع العلاقات عبر هاشتاغ #الامارات_رساله_سلام، يرفض آخرون هذه الخطوة عبر هاشتاغ #التطبيع_خيانة و #انا_عربي_ضد_التطبيع.



كما نتناول في الحلقة مظاهرات أهالي بنغازي ضد الظروف المعيشية الصعبة في ليبيا.



ونختم الحلقة مع فيديو حفل #برج_خليفة للكشف عن جنس مولود منتظر والذي أثار الكثير من التعليقات الطريفة والساخرة.

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