إليسا ترفض إعتداء قوات الأمن على الصحفيين: معقول الي قوّص الناس حرّ

2020/09/15 | 23:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة اللبنانية إليسا ، عن رفضها التام ، لاعتداء قوات الأمن اللبنانية على بعض الصحفيين ، أثناء تغطيتهم ، الإشكال الذي وقع في منطقة ميرنا الشالوحي بين القوات اللبنانية ، ومناصرين لـ “التيار الوطني الحر” خلال إحيائهم ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل بالصلاة وبوقفة سلمية.وكتبت إليسا ، فى تغريدة لها […]

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