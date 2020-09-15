المرور العامة: هذا ما سيحدث في حال فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين

2020/09/15 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مدير المرور العامة، اللواء زهير الخفاجي، الثلاثاء، أن فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين سيستوعب نحو ثلث سيارات العاصمة، مبينا ان ساحتي التحرير والطيران تمثلان عقدة الرصافة باتجاه الكرخ، وفي حال فتحهما سيخف الزخم على العديد من الطرق الرئيسية.

وقال الخفاجي في تصريح له، اليوم (15 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "المنطقة الخضراء فيها شوارع مهمة للعاصمة تختصر الكثير من الطرق، وفي حال فتحها ستستوعب ثلث السيارات الموجودة في بغداد، مما يقلل الزحامات ويختصر المسافة والوقت"، مبينا أن "إغلاق المنطقة الخضراء ووجود بعض الحواجز، إجراءات مؤقتة ترتبط بوجود التظاهرات".

وأشار إلى أن "ساحتي التحرير والطيران تمثلان عقدة الرصافة باتجاه الكرخ، وفي حال فتحهما سيخف الزخم على طريق دمشق باتجاه جسر الأحرار والشهداء وستتجه الكثير من السيارات إلى جسري السنك والجمهورية".

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