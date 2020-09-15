بحضور ترمب.. الامارات والبحرين توقعان رسميا اتفاق سلام مع اسرائيل

2020/09/15 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وقعت الإمارات و البحرين رسميا، الثلاثاء، معاهدة سلام مع إسرائيل، وذلك في البيت الأبيض بحضورالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد وقع المعاهدة من الجانب الاماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

كما وقع وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني على اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، بعد أيام من تأكيد المنامة توصلها إلى اتفاق مع تل أبيب.

وشهد هذا الحدث الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

وقال ترامب، في كلمته أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض: "نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ..



نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث، وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار".

وأوضح، أن "إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات وستتعاون معا بشكل قوي وستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن".

وأشار إلى أن هذه الخطوة "ستفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل"، على حد تعبيره.

ا.ح

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