طلاب يستخدمون الكمامات لـ

2020/09/15 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، الثلاثاء، عن تمكن ملاكاتها من ضبط ثلاث حالات غش الكتروني باستخدام الكمامة الطبية.

وقالت المديرية في بيان ان "هذه الحالة هي الاولى من نوعها في المحافظة في الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي الدور الاول للعام الدراسي 2019-2020".

وأوضح مدير قسم الامتحانات ماهر علوان صالح، وفقا للبيان، ان "اللجنة الفرعية للامتحانات والتي يترأسها المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي وجهت ومنذ اليوم الاول للامتحانات الوزارية جميع اللجان الاشرافية وإدارات المراكز الامتحانية والمراقبين بضرورة تكثيف الجهود في متابعة موضوع الغش بكافة أنواعه وباستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة".

واضاف، ان "هذه اللجان مستمرة بعملها للحفاظ على رصانة العملية الامتحانية ومنع حالات الغش استنادا الى توجيهات اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية".

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