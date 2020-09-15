الصحة العالمية: 14 الفا و500 طبيب في العراق اصيبوا بكورونا

2020/09/15 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت منظمة الصحة العالمية :" ان 14 الفا و500 طبيب في العراق اصيبوا بكورونا منذ تفشي الوباء".وقال ممثل الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل في تصريح متلفز " : ان 20% فقط من العراقيين يرتدون الكمامة " ، مشيرا الى انه " في اوربا 70-80% يرتدون الكمامة"./انتهى10

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