طائرات حربية تركية تقصف عددا من القرى في اربيل

2020/09/15 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ قصفت طائرات حربية تركية، عددا من القرى في اربيل ، ما اسفر عن اندلاع النيران بمساحات واسعة من الغابات.وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :" ان الطائرات قصفت ، للمرة الثانية ، قرى كونلة وناوميركان وكلي رشيان، بمنطقة برادوست في اربيل ، ما اسفر عن اندلاع النيران بمساحات كبيرة من غابات المنطقة" .وتواصل الطائرات التركية قصف مناطق باقليم كردستان، منذ انطلاق عملية عسكرية منتصف حزيران الماضي، ما ادى الى سقوط مدنيين، بضمنهم اطفال، في السليمانية ودهوك./انتهى9

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