نائب رئيس نادي نفط الوسط هيثم بعيوي يزور نادي الزمالك ويلتقي رئيسه مرتضى منصور ويتفقان على وضع دراسة لتوقيع بروتكول تعاون مشترك

2020/09/15 | 23:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروتوكول تعاون بين نفط الوسط والزمالك المصري زار نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط هيثم عباس بعيوي مقر نادي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة والتقى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.وقال بعيوي أن الزيارة للعاصمة المصرية القاهرة أتت بدعوة من الاشقاء وهي فرصة للاطلاع على العمل الإداري في أندية كبيرة بحجم نادي الزمالك الذي

