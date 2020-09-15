مصدر : الكاظمي يوجه بعزل مسؤول إعلام أمانة بغداد واصدار عقوبة انضباطية بحقه

2020/09/15 | 23:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر ، ان” رئيس الوزراء يوجه بعزل مسؤول إعلام أمانة عاصمة بغداد حكيم عبد الزهرة واصدار عقوبة انضباطية بحقه ونقله خارج الامانة بعد تجاوزه في احد البرامج التلفزيونية على مواطن عراقي”.

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