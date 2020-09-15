صورة.. ابنتا عمرو دياب حديث السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لهما

2020/09/15 | 23:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها برفقة شقيقتها جانا ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة: “أنا وطفلتي”، ونالت الصورة على إعجاب الجمهور.ومن وقت لأخر ، يتفاعل أبناء عمرو دياب ، على مواقع التواصل الاجتماعي بصورهم، ويصبحوا حديث رواد السوشيال ميديا ، ويعرف أن أبناء […]

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