أول تعليق لعبد الزهرة على أنباء إقالته بعد شتمه مواطن

2020/09/15 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} رد مدير العلاقات والاعلامي في أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، على أنباء إقالته بسبب شتمه مواطن في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة.





وقال عبد الزهرة في تصريح مقتضب لوكالة {الفرات نيوز} ان "هذه الانباء عارية عن الصحة وهي جزء من حملات تسقيطية" نافياً "إقالته من منصبه"...



يتبع

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