الكاظمي يعلق بشأن تغييرات يوم أمس.. أهم احداث اليوم بخبر واحد

2020/09/15 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على قانونية التغييرات التي أجراها أمس الأثنين في مناصب عليا بعد ان اعترضت اغلب الكتل السياسية عليها .





ادناه اهم احداث هذا اليوم:

الكاظمي يؤكد ان تغييرات أمس قانونية ويرد على الاعتراضات السياسية (التفاصيل)

المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال: الحكومة تسير نحو الانتخابات المبكرة..



وتغييرات الكاظمي جرت وفق سياق قانوني (التفاصيل)

عضو المكتب السياسي بتيار الحكمة الوطني فادي الشمري يكشف عن روايتين بتغييرات الكاظمي: سندعمه بقوة في هذا الملف (التفاصيل)

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)

مصدر يكشف سبب اعتقال مدير التقاعد السابق أحمد الساعدي (التفاصيل)

إنطلاق الصفحة الخامسة من "الوعد الصادق" في البصرة (التفاصيل)

إحباط مخطط ارهابي بسوق شعبي في اللحظات الأخيرة (التفاصيل)

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