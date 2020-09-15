هجوم بقنبلة يدوية على منزل في كركوك

2020/09/15 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/هاجم مسلحون مجهولون منزلا بقنبلة يدوية في كركوك .وقال مصدر امني :" ان الهجوم الذي وقع في حي رحيماوه ، شمالي كركوك ، لم يسفر عن اصابات بشرية سوى اضرار مادية"./ انتهى

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