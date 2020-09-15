النقل تدعو الى الاسراع برفع الحظر الكامل عن الاجواء العراقية

2020/09/15 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعت وزارة النقل، الى الاسراع برفع الحظر الكامل عن الاجواء العراقية.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان " الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بحثت اليوم، مع وفد من المختصين والخبراء في طيران التحالف الدولي ، آلية رفع محددات الطيران في الاجواء العراقية من قبل سلطة الطيران الفيدرالي (FAA)".واكد مدير عام الشركة علي محسن هاشم بحسب البيان، انه "تاكيدا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، التي تنص على التنسيق المستمر مع المعنيين في سلطة الطيران الفيدرالي (FAA) وإعطاء صورة حقيقية ناصعة عن ادق التفاصيل من ناحية الاجراءات والسياقات المعمول بها ضمن المتطلبات الدولية، تم عقد الاجتماع مع الوفد المختص لمناقشة موضوع الفضاءات الجوية المقيدة في الاجواء العراقية والحرص على تفعيل آليات التنسيق بين الطرفين لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية".وشدد على "ضرورة الاسراع برفع الحظر الكامل عن فضائنا لما تتمتع به الاجواء العراقية من انسيابية ودقة عالية في ادارة الحركة الجوية التي تمكن من تقديم افضل الخدمات الملاحية لشركات الطيران العابرة لفضاء العراق".من جانبه، قدم الوفد شكره وتقديره الى الادارة العليا لوزارة النقل والشركة وجميع العاملين من المراقبين الجويين والمهندسين والفنين لجهودهم الحثيثة في تقديم افضل الخدمات الملاحية وضمان استمرار ملاحة جوية امنة في الاجواء العراقية./انتهى10

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