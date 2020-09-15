للمرة الاولى في المحافظة .. ضبط / 3 / حالات غش باستخدام الكمامات الطبية في ديالى

2020/09/15 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / اعلنت مديرية تربية ديالى عن ضبط / 3 / حالات غش الكتروني في الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية في المحافظة .وقال سنان الربيعي مدير اعلام تربية ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اللجان الفرعية المشرفة على الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي ضبطت / 3 / حالات غش الكتروني باستخدام الكمامات الطبية ، وهي الاولى من نوعها في المحافظة ."واضاف :" ان اللجان المشرفة مستمرة بعملها للحفاظ على رصانة العملية الامتحانية ومنع حالات الغش الالكتروني بشتى انواعه ، تنفيذا لتوجيهات اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية "./انتهى

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