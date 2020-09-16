الحكيم : استهداف البعثات الدبلوماسية يدفع دول العالم لتقليص حضورها ويطالب الحكومة بحمايتها

2020/09/16 | 00:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ان”استهداف البعثات الدبلوماسية يدفع دول العالم لتقليص حضورها ، مطالبا الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية وعدم السماح بالإضرار بسمعة البلاد “.

وقال الحكيم في تغريدة له ، “لاشك ان استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، وآخرها ما حصل لموكب السفارة البريطانية، ينطوي على مخاطر كثيرة وقد يدفع دول العالم الى تقليص حضورها وتمثيلها الدبلوماسي في العراق، وإذ ندين مثل هذا الاستهداف، فإننا نطالب الحكومة بأخذ دورها الفاعل في حماية البعثات الدبلوماسية وعدم السماح بالإضرار بسمعة البلاد المتطلعة الى ترميم وتوطيد شبكة علاقاتها الخارجية”.

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