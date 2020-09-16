بالصور.. نازحة ايزيدية تطور حذاءً ذكياً للمكفوفين يرشدهم للاتجاه الصحيح

2020/09/16 | 00:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طورت منار يوسف وهي طالبة ايزيدية نازحة من سنجار حذاءً ذكياً للمكفوفين الذين يعانون من ضعف حاسة السمع.الحذاء الذي طورته البالغة من العمر 23 عاماً يصدر تنبيهاً صوتياً او على شكل إهتزاز عند إقترابه من جسمٍ ما، ويرشده إلى الإتجاه الصحيح.Mohameed شارك إذا أردت

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