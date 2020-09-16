الحشد يؤمن عدة قرى ويقطع خط امداد داعش على تلال حوران في الانبار

2020/09/16 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اوجز اللواء 19 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، مهامه خلال عمليات / الفتح المبين/ في الانبار، مؤكدا تفتيش وتأمين 9 قرى بالصحراء الغربية.وقال معاون آمر اللواء احمد خالد الهليجي في تصريح لموقع /الحشد الشعبي/ :" ان قوات اللواء 19 تمكنت خلال ثلاثة ايام من تفتيش قرى (اسماعيل الزعزوع، ابو فهد صباح العبدالله، خلف جياد، رافع النوري، الكعرة، جياد النواف، نعجة، دحام الحرج، الراح)".واضاف:" ان اللواء انجز ايضا تأمين شركة المسح الجيولوجي وعثر على انفاق لداعش، وتمكن من استهداف خط امداده على التلال الممتدة من وادي حوران"./انتهى9

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