ماتيسرَ من هلوسة 2 - عبد القادر البصري

2020/09/16 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_القادر_البصري ماتيسرَ من هلوسة..2الريحُ العمياء..



تطرقُ بابي دون أن ترىبأني أخفيتُ عنها وجهي الريحُ المجنونةُ..تمدُ يدَها القاسيةَتهزُ شجيراتِ حديقتناكلما تفتحت زهرةٌحتى تساقطُ الأوراقُورقة ..ورقة..الريحُ العمياءُ المجنونةُصارت تعرفُ الطريقَالى بيتي ..وتطرقُ بابي كلَ يوم .!12/6/2020 ......





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