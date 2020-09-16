بيننا طفل وليس غنيمة حرب - منال حميد غانم

2020/09/16 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_حميد_غانم لن تضطر الى تصفح قانون الأحوال الشخصية العراقي والبحث عن احكامه بشأن حضانة الصغير الا اذا انفصلت عن شريكك فلذلك نجد من يشرعون بالزواج لا يبحثون عن تلك المادة كما ادعت احد الاحزاب الداعمة لمقترح التعديل عبر صفحاتها الممولة فالحضانة احد اهم المسائل التي تُثار بعد الانفصال ومايجب ان يحكمها هو ماتبقى من الود والاحترام والمسؤولية واستيعاب حجم الدور الذي اوكلت نفسك القيام به وهو دور الابوة او الاموم ......





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