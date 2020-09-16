بين الزنكلوني ومقتدى الصدر - جلال الصباغ

2020/09/16 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ مثل الراحل محمد رضا مسلسل الزنكلوني، مجسدا شخصية الرجل الابله الذي لا يتعلم من أخطائه، وفي كل مرة يقول له ضميره المتمثل بالفنانة اثار الحكيم " تاني يا زنكلوني" تعبيرا عن يأسها من إصلاح أمر هذا الرجل.



يذكرنا هذا المسلسل بمسلسل مقتدى الصدر الذي لا ينتهي.



فمع التحشيد لأي حركة احتجاجية او تظاهرة او انتفاضة جماهيرية، يأتي مقتدى الصدر وأنصاره حاشرين انوفهم في كل حركة خصوصا ان كانت تهدد بقاء النظ ......





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