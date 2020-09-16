2020/09/16 | 00:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتضمن تشكيل لجنة عليا للإعمار والخدمات.

ويترأس اللجنة التي تضم وكلاء عدد من الوزارات، شقيق الكاظمي مصطفى عبد اللطيف مشتت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكل لجنة عليا للإعمار برئاسة شقيقه (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكل لجنة عليا للإعمار برئاسة شقيقه (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).