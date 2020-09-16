2020/09/16 | 01:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع النفط أكثر من 2% مع تأهب خليج المكسيك للإعصار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع النفط أكثر من 2% مع تأهب خليج المكسيك للإعصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).