مافيا {كوفيد}.. 19 سوقا للموت الأسود صيدليات غير مرخَّصة تبيع عقاقير كورونا بسعر 1200 دولار

2020/09/16 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

منذ ظهور وانتشار فيروس "كوفيد- 19" في العراق، في آذار من العام الحالي، وما تبعه من تطورات تتصل مؤخراً بإنتاج أشكال متعددة من العقاقير والعلاجات للمصابين، استغل البعض من "تجار الموت" حاجة الناس إلى العلاج فقاموا بالمتاجرة بأنواع متعددة من العقاقير خارج إطار بروتوكولات وزارة الصحة، فكانت ساحة المتاجرة هذه المرة بصحة المواطنين مرفقة بمسميات "افيفافير" الروسي و"رمديسيفير" الأميركي وغيرها.



هذه العقاقير التي تسربت خارج ميدان الرقابة، يجري بيعها بطرق "غير قانونية" مختلفة وتتراوح أسعارها بين 300 دولار و 1200 دولار.

وفق القوانين والأنظمة، يمنع استيراد الأدوية الخاصة بعلاج كورونا من قبل الصيدليات الخاصة، ويطالب نقيب صيادلة العراق الدكتور مصطفى الهيتي في حديثه لـ"الصباح"، بمراقبة المنافذ الحدودية بشكل أكثر قوة، ويؤكد أن الكثير من المواد تتسرب الى سوق الأدوية العراقية.

وينبه نقيب الصيادلة؛ إلى وجود الكثير من الصيدليات "الوهمية" غير المسجلة والبعيدة عن الأنظمة والقوانين المعتمدة من قبل النقابة، داعياً وزارة الصحة ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية إلى متابعة هذه القضية الخطيرة التي تتعلق بحياة الناس وأرواحهم.

أحد ضحايا "السوق السوداء" المتاجرة بعلاج كورونا، وهو أحد المصابين بالفيروس، يروي لـ "الصباح"، معاناته والتكاليف الباهظة لشراء العلاج، وبين أنه فضّل أخذ العلاج الروسي من إحدى الصيدليات الأهلية التي وفرته له بطريقة "غير شرعية" حين رفض التوجه الى المستشفيات الحكومية التي توفر العلاج، واضاف أنه اشترى علاج "أفيفافير" بسعر 380 دولارا للعلبة بواقع 40 حبة دواء.

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