2020/09/16 | 03:06 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

اطلق مصرف الرافدين، سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف من حاملي بطاقة "الماستر كارد".

وذكر بيان للمصرف، ان "التقديم على السلفة يكون الكترونيا، واستلامها بمدة قياسية قد تصل الى اقل من اسبوع، للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين".

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