2020/09/16 | 04:38 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجة القطرية، أن بلادها لن تنضم إلى دول الخليج المجاورة في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين.
وقالت في حديث لوكالة “بلومبيرغ”: “لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وأضافت: “لا يمكن أن يكون الحل في التطبيع”.
وأشارت، إلى أن “جوهر الصراع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر: لن نطبع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت في حديث لوكالة “بلومبيرغ”: “لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وأضافت: “لا يمكن أن يكون الحل في التطبيع”.
وأشارت، إلى أن “جوهر الصراع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر: لن نطبع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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