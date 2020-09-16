قطر: لن نطبع مع إسرائيل

2020/09/16 | 04:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجة القطرية، أن بلادها لن تنضم إلى دول الخليج المجاورة في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين.وقالت في حديث لوكالة “بلومبيرغ”: “لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.وأضافت: “لا يمكن أن يكون الحل في التطبيع”.وأشارت، إلى أن “جوهر الصراع […]

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