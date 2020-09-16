هكذا احتفلت قناة دبي بالتطبيع

2020/09/16 | 04:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / احتفت قناة دبي الإمارتية باتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ببث مشترك مع قناة إسرائيلية وأخرى بحرينية.وقامت القناة بتغيير شارتها إلى اللغة العبرية خلال البث المشترك مع القناة 12 العبرية، وقناة البحرين الرسمية، الذي تزامن مع مراسم توقيع الاتفاق في واشنطن بحضور وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والبحرين عبد اللطيف الزياني، […]

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