تغريدة علا الفارس عن التطبيع تشعل مواقع التواصل

2020/09/16 | 04:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أشعلت مذيعة الجزيرة الأردنية، عُلا الفارس، مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة مثيرة حول فلسطين وهرولة عدد من الدول نحو التطبيع.وتعهدت المذيعة الأردنية في أحدث تغريدة لها أن لا تعترف بسلطات الاحتلال أبداً."أعاهد الله أن أبقى على عهدي مع #فلسطين وقضيتها حتى يعود الحق لأصحابه، وأن لا أعترف باسرائيل، والله على ما أقول […]

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