الكاظمي يعلق بشأن التغييرات المثیرة للجدل

2020/09/16 | 06:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في معرض رده على الاعتراضات التي شملت التغييرات التي حدثت بالنسبة الى بعض التعيينات الجديدة قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان التغييرات كانت ق...

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