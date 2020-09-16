مصدر يكشف سبب اعتقال مدير التقاعد العراقي السابق

2020/09/16 | 06:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقلت قوة أمنية عراقية، مدير هيأة التقاعد العامة، السابق أحمد الساعدي.

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