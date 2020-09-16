كاتب إسرائيلي: التطبيع لن يخفي ملايين الفلسطينيين عن الخارطة

2020/09/16 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال كاتب إسرائيلي إن “احتفالات البيت الأبيض بتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين لن تجعل 4.5 مليون فلسطيني يختفون من الواقع، وسيستمرون في البقاء جيرانا لنا، وليس لأبو ظبي والمنامة”.وأضاف أليئور ليفي في مقاله بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، ترجمته “عربي21” أنها “ليست المرة الأولى التي تدق فيها أجراس إعلان شهر العسل بين […]

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