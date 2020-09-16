مفاجأة.. وفد البحرين لم يعلم على ماذا يوقع بالبيت الأبيض

2020/09/16 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نوعا لانداو مراسلة الشؤون الدولية في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن “أعضاء الوفد البحريني القادمين للتوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل، يحاولون في الساعات الأخيرة أن يعرفوا من المندوبين الأمريكيين تفاصيل النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيتهم في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو”.وأضافت في تغريدة على حسابها […]

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