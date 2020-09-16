مؤتمر آبل بدون آيفون.. وهذا أهم ما أعلنت عنه الشركة

2020/09/16 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أقامت شركة آبل يوم أمس حدثها السنوي للكشف عن الأجهزة والخدمات الجديدة، وقد جاء الحدث تحت اسم (Time Flies)، وقدمته عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا (COVID-19).يعتبر (Time Flies) هو أول حدث لشركة آبل في الخريف هذا العام، وقد أعلنت خلاله عن الإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية (Apple Watch)، وأجهزة آيباد، بالإضافة إلى الإعلان […]

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