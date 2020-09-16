2020/09/16 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف في هدأة الليل أراقبني ، وحالات الضّعف تأكل أغلب جسدي المهزوم .



ليس للندب مكان ، لا يعود الرّاحلون ، لن تعود السنون .



لست ضحية فأنا من فرّط بالأمور .



سلّمت قوتي للريح، سلبتها الرّيح ، لم أعد أعصف .



بدأت أختبئ في بئر عميق.



هذه كلمات أغنية قادمة من نوافذ الليل تثير شجوني ، أردّ عليها بأغنيتي، تتحدّث أغنيتي عن القوّة التي كنت أمتلكها.



تنازلت عن قوتي حتى هنت ، من تهون عليه نفسه يهان .من يها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة في زنزانة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة في زنزانة - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).