2020/09/16 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف في هدأة الليل أراقبني ، وحالات الضّعف تأكل أغلب جسدي المهزوم .
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#نادية_خلوف في هدأة الليل أراقبني ، وحالات الضّعف تأكل أغلب جسدي المهزوم .
ليس للندب مكان ، لا يعود الرّاحلون ، لن تعود السنون .
لست ضحية فأنا من فرّط بالأمور .
سلّمت قوتي للريح، سلبتها الرّيح ، لم أعد أعصف .
بدأت أختبئ في بئر عميق.
هذه كلمات أغنية قادمة من نوافذ الليل تثير شجوني ، أردّ عليها بأغنيتي، تتحدّث أغنيتي عن القوّة التي كنت أمتلكها.
تنازلت عن قوتي حتى هنت ، من تهون عليه نفسه يهان .من يها ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة في زنزانة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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