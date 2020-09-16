العراق.. اعتقال مسؤولين بحملة ضد الفساد يقودها الكاظمي

2020/09/16 | 08:04 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الأربعاء 28 محرم 1442 هـ - 16 سبتمبر 2020 KSA 07:57 - GMT 04:57 تارخ النشر: الأربعاء 28 محرم 1442 هـ - 16 سبتمبر 2020 KSA 06:09 - GMT 03:09

المصدر: دبي - العربية.نت

أفاد مصدر أمني بأن قوات الأمن العراقية اعتقلت ستة مسؤولين ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المصدر لوسائل إعلام محلية، إن مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في بغداد من بين المعتقلين بتهم الفساد، مشيرا إلى أن هناك حملة بحق مسؤولين كبار ستنفذ قريباً.ووجه الكاظمي في وقت سابق من الشهر الجاري بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، كما كلّف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد.من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على سير الحكومة باتجاه تحقيق مهمتها الأساسية والانتخابات المبكرة.

وأوضح المتحدث باسم الكاظمي أحمد ملا طلال، أن رئيس الحكومة قدرَ ردودَ أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة.



كما أضاف أن جلسةَ مجلس الوزراء ناقشت آلية التأكدِ من الموظفين الحقيقيين وعددهم الفعلي.وأشار ملا طلال إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بتنفيذ أوامر اللجنة العليا حول ملفات الفساد.



كما أكد أن الكاظمي تعهد بأن تنال الحكومة شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.وكانت شهدت عدة مناصب رفيعة في العراق، تغييرات مهمة، وعين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أسماء جديدة في مناصب إدارية عدة، بينها منصب وكيل جهاز المخابرات الوطني ومحافظ البنك المركزي العراقي.وعين الكاظمي مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد، وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني.

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