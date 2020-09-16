النقل تشدد على ضرورة الإسراع برفع الحظر الكامل عن الأجواء العراقية

2020/09/16 | 08:09 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع في وزارة النقل

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شددت وزارة النقل على ضرورة الإسراع برفع الحظر الكامل عن الأجواء العراقية.





جاء ذلك خلال اجتماع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، مع وفد من المختصين والخبراء في طيران التحالف الدولي، أمس الثلاثاء، 15 أيلو 2020، حيث بحث الجانبان آلية رفع محددات الطيران في الاجواء العراقية من قبل سلطة الطيران الفيدرالي (FAA) .

وذكر مدير عام الشركة علي محسن هاشم في بيان، انه تاكيدا لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي، التي تنص على التنسيق المستمر مع المعنيين في سلطة الطيران الفيدرالي (FAA) وإعطاء صورة حقيقية ناصعة عن ادق التفاصيل من ناحية الاجراءات والسياقات المعمول بها ضمن المتطلبات الدولية، تم عقد الاجتماع مع الوفد المختص لمناقشة موضوع الفضاءات الجوية المقيدة في الاجواء العراقية والحرص على تفعيل اليات التنسيق بين الطرفين لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية .

واكد هاشم، ضرورة الإسراع برفع الحظر الكامل عن فضائنا لما تتمتع به الأجواء العراقية بانسيابية ودقة عالية في إدارة الحركة الجوية التي تمكنه من تقديم افضل خدماتها الملاحية لشركات الطيران العابرة لفضاء العراق .

من جانبه قدم الوفد شكره وتقديره الى الادارة العليا لوزارة النقل والشركة وجميع العاملين من المراقبين الجويين والمهندسين والفنين لجهودهم الحثيثة في تقديم افضل الخدمات الملاحية وضمان استمرار ملاحة جوية امنة في الاجواء العراقية.

ر.إ

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