مهنة صناعة الزوارق في أهوار العراق

2020/09/16 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العالم) 2020.09.16 - بعد أن عادت الحياة إلى مساعات شاسعة من المناطق الرطبة إلى أهوار جنوب العراق والتي ظلت الحياة فيها شبه متوقفة لأكثر من 27...

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