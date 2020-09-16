من المأساة إلى المسخرة: حول حفل التوقيع في البيت الأبيض - جلبير الأشقر

2020/09/16 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر من أشهر أقوال كارل ماركس تعليقه على خاطرة هيغل في أن الأحداث الكبرى في التاريخ تتكرّر مرّتين، بقوله إن هيغل نسي أن يضيف أنه بينما تأتي المرّة الأولى كمأساة، فإن الثانية لا تعدو كونها مسخرة.



والحقيقة أنها لفكرة بديهية، إذ إن الذين يتعمّدون تقليد وقائع التاريخ الخطيرة، إنما ينتهي بهم الأمر عادةً إلى ما هو أقرب إلى المسخ مثلما هي حال معظم المقلّدين.



ولا تُحصى الوقائع التاريخية التي أكّدت قول مارك ......





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