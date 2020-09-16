مسالكٌ عمياء - جواد كاظم غلوم

2020/09/16 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم " إلى من يسمّى تاج الرأس وهو في حقيقته رتاج الرأس "لم تكن يوما بابا " للحوائج "ألوذُ بك لنيل منايوقضاءِ مراديفلماذا أوزِّعُ قبلاتي في طلعتكأتبرّكُ بأذيالكوأطبعُ حِنَّاء كفيَّ على جدرانِك****أنتَ لستَ حَرَما مكِّياقابلاً للطوافلستَ محجَّا يهفو إليه الملأُ ..من الفجاج العميقةلكنّ خطاي تطوفُ حواليكأينما حللْتَ وحيثما أزفتَ****أنت لستَ ......





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