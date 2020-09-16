خبير امني يشدد على ضرورة انشاء احزمة امنية حول النجف وكربلاء وبابل خلال زيارة الاربعين

2020/09/16 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شدد الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي على ضرورة انشاء طوق وحزام امني حول محافظات النجف وكربلاء وبابل خلال الزيارة الاربعينية المقبلة، لافتا الى ان المحافظات المذكورة ترتبط بصحراء غربية يتواجد فيها الارهاب.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “ داعش الارهابي ينشط في بعض المواقع الغربية وخاصة في الصحراء والاودية الموجودة فيها وصولا الى الشريط الحدودي العراقي مع السعودية والاردن وسورية”.

واضاف ان “تواجد القواعد الاميركية في الصحراء الغربية عامل داعم ومساعد لداعش في تنفيذ هجماته الارهابية في المحافظات المحاذية لهذه الصحراء”.

وشدد الساعدي على ضرورة انشاء حزام امني وطوق حول محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف، من اجل تأمينها خلال زيارة الاربعين في الايام القليلة المقبلة”.



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