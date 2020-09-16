2020/09/16 | 08:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ دعت وزارة الدفاع منتسبيها المشمولين بعملية التوطين الى الاختيار الدقيق للمصارف التي تلبي طموحهم .وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " انه بناءً على موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، ستنطلق في بداية شهر كانون الاول عملية توطين الرواتب لمنتسبي الوزارة والتي ستكون على عدة مراحل وتضم المرحلة الاولى المراتب والموظفين من سكنة المحافظات (بغداد، بابل،ميسان )، لذا تدعو وزارة الدفاع منتسبي الوزارة من سكنة تلك المحافظات والمشمولين بعملية التوطين الى الاختيار الدقيق والصحيح للمصارف المشمولة بعملية التوطين والتي تتلائم مع طموح المنتسب وتكون قريبة من محل سكناه".واوضح " انه يجب الاطلاع على الامتيازات التي سيقدمها كل مصرف للمنتسب والتي سيتم نشرها على موقع وزارة الدفاع (www.mod.mil.iq) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وستشمل المرحلة الثانية بقية المحافظات والضباط وسيتم توزيع الاستمارة على كافة المنتسبين المشمولين بالمرحلة الاولى من عملية التوطين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع تدعو منتسبيها المشمولين بعملية التوطين الى الاختيار الدقيق للمصارف التي تلبي طموحهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع تدعو منتسبيها المشمولين بعملية التوطين الى الاختيار الدقيق للمصارف التي تلبي طموحهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).