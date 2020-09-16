النائب الفتلاوي لـ/نينا/: ضغوطات سياسية وحزبية دفعت الكاظمي لاختيار شخصيات الدرجات الخاصة

2020/09/16 | 08:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد النائب فاضل الفتلاوي، ان ضغوطات سياسية وحزبية دفعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاختيار شخصيات الدرجات الخاصة.وقال الفتلاوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ كنا نتمنى ان تكون اكثر مهنية لكون هذه المناصب حساسة في الدولة".



واضاف ان "هناك ضغوطات سياسية وحزبية دفعت الكاظمي لاختيار هذه الشخصيات للدرجات الخاصة"، داعيا رئيس الوزراء الى "الابتعاد عن تلك الضغوطات كون هذه الاختيارات مخيبة للامال".وتابع ان "المرجعية الدينية اليوم غاضبة على الكتل السياسية حيث لا تستقبل اي سياسي عراقي وهذه رسالة واضحة"، مشيرا الى ان "الوضع الحالي لا يلبي الطموح وعلى رئيس الوزراء تدارك ذلك"./انتهى10

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