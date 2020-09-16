العمليات المشتركة تكشف /لنينا/ عن القيام بعمليات امنية جديدة قريبا في عدد من المحافظات لضبط السلاح واعادة هيبة الدولة / موسع

2020/09/16 | 08:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشفت قيادة العمليات المشتركة عن القيام بعمليات امنية جديدة قريبا في عدد من المحافظات لنزع السلاح وضبط الامن .واكد المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان العمليات الامنية والعسكرية ستستمر في جميع المحافظات لحين تحقيق اهدافها ، موضحا ان العمليات الجارية اليوم من قبل عمليات البصرة والرد السريع في وميسان والقوات المشتركة في كركوك حققت نتائج جديدة جدا ، .وبين ان استمرار العمليات وتوسعها يهدف الى ضبط السلاح واعادة هبية الدولة ، والمحافظة على السلم المجتمعي في البلد ، وستشمل العمليات جميع المحافظات ، دون استثناء ، ومنها بغداد ".واشار الى انه يتم قبل انطلاق اي عملية التركيز على الجهد الاستخباري وجمع المعلومات وتحليلها وتدقيقها ، من اجل البدء بعمليات نوعية ، تختلف عن سابقاتها ، "./انتهى9

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