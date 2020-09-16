2020/09/16 | 08:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وماثيو تولر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاقليم يناقش عدة ملفات مع السفير الامريكي لدى بغداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاقليم يناقش عدة ملفات مع السفير الامريكي لدى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).