التربية النيابية تكشف عن مقترح لاعتماد نظام العبور في مرحلتين

2020/09/16 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة التربية والتعليم النيابية، الاربعاء، تقديمها توصيات لوزارة التربية لاعتماد "العبور" لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي، في حديث لجريدة الصباح، اليوم (16 آيلول 2020)، ان "اللجنة طالبت وزارة التربية بإيجاد وسيلة معينة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بحيث تبعد الطالب عن الامتحانات بان تكون هذه السنة سنة عبور لهم".

واضاف ان "الموضوع خاص بوزارة التربية وهيئة الراي وسيناقش في اجتماعاتهما المقبلة للخروج بنتائج مرضية"، مبينا ان "الوزارة ستأخذ بتوصيات لجنة التربية التي قدمتها في وقت سابق وستكون مرهونة بالوضع الصحي وقرارات خلية الازمة ووزارة الصحة".

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