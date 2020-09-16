المالية النيابية تنتقد اجراءات الحكومة بشأن موازنة 2020 وموعد تقديمها

2020/09/16 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

انتقدت اللجنة المالية النيابية، اجراءات الحكومة بشأن موازنة 2020 والالية التي احتسبت وفقها اضافة الى موعد تقديمها، مبينة ان الموازنة كان ينبغي ان تقدم قبل اكثر من شهر.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ /المعلومة/، ان “الحكومة قامت باعداد موازنة 2020 لسنة كاملة، وشملت الاشهر التي صرفت لها موازنة 1 على 12، وهذا الامر غير جائز حيث قدمتها وكأنها موازنة مخصصة”.

واضاف ان “موازنة العام الجاري تأخرت كثيرا، حيث طالبت اللجنة المالية الحكومة في شهر تموز بتقديم الموازنة ولكنها تأخرت في اعدادها”.

وبين ان “الحكومة وعند مطالبتها في تموز الماضي بتسليم موازنة 2020، اعلنت انها منشغلة باعداد موازنة 2021، في حين ان الحكومة ارسلت موازنة العام الجاري الى البرلمان في هذا التوقيت، وبالتالي لايجوز تشريع اي قانون قبل مدة اسبوعين لانجاز قانون الموازنة داخل البرلمان”.



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