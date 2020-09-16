العمليات المشتركة تكشف عن عمليات امنية جديدة لنزع السلاح في عدد من المحافظات

2020/09/16 | 08:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، عن القيام بعمليات امنية جديدة قريبا في عدد من المحافظات لنزع السلاح وضبط الامن .واكد المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح اطلع عليه "عراقي نيوز" ان "العمليات الامنية والعسكرية ستستمر في جميع المحافظات لحين تحقيق اهدافها".وأوضح ان "العمليات الجارية اليوم من قبل عمليات البصرة والرد السريع في وميسان والقوات المشتركة في كركوك حققت نتائج جديدة جدا".وبين الخفاجي؛ ان "استمرار العمليات وتوسعها يهدف الى ضبط السلاح واعادة هبية الدولة ، والمحافظة على السلم المجتمعي في البلد ، وستشمل العمليات جميع المحافظات ، دون استثناء ، ومنها بغداد ".واشار الى انه "قبل انطلاق اي عملية، يتم التركيز على الجهد الاستخباري وجمع المعلومات وتحليلها وتدقيقها ، من اجل البدء بعمليات نوعية ، تختلف عن سابقاتها".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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